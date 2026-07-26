Один человек пропал после опрокидывания лодки в Астраханской области
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Один человек пропал после опрокидывания лодки на Волге в Астраханской области. По данным SHOT, на борту маломерной «Омеги» находилось шесть человек. Пятеро выбрались на сушу, однако одного унесло течением.
Лодка была арендована. Транспортная прокуратура проводит проверку.
Ранее лодка опрокинулась в селе Нарва Красноярского края. На борту находилось три рыбака, один пропал. Судно врезалось в поваленные деревья.
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