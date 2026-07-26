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Регион
26 июля, 17:56

Один человек пропал после опрокидывания лодки в Астраханской области

Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура

Один человек пропал после опрокидывания лодки на Волге в Астраханской области. По данным SHOT, на борту маломерной «Омеги» находилось шесть человек. Пятеро выбрались на сушу, однако одного унесло течением.

Лодка была арендована. Транспортная прокуратура проводит проверку.

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Ранее лодка опрокинулась в селе Нарва Красноярского края. На борту находилось три рыбака, один пропал. Судно врезалось в поваленные деревья.

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Матвей Константинов
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