Пять лодок перевернулись на Исети: Один человек погиб, двое пропали

Чрезвычайное происшествие произошло на реке Исеть в Свердловской области. После опрокидывания пяти лодок один человек погиб, ещё двоих унесло течением. Об этом сообщили в управлении ГОЧС Каменска-Уральского.

Авария произошла 22 июля 2026 года на реке Исеть. В воде оказались сразу три человека после того, как пять плавсредств, находившихся в личном пользовании, перевернулись. Одного из пострадавших спасти не удалось. По данным спасателей, мужчина находился на воде без средств индивидуальной защиты, из-за чего погиб.

Оставшихся двух человек после происшествия унесло течением. Информация об их состоянии и поисковых мероприятиях уточняется. После случившегося специалисты напомнили правила безопасного поведения при плавании на лодках в летний период.

Перед выходом на воду необходимо проверить исправность плавсредства и убедиться, что на борту есть всё необходимое: вёсла, рулевое весло, уключины, спасательный круг, черпак для удаления воды и жилеты для всех пассажиров. Спасательный жилет следует надевать ещё до посадки в лодку. Он должен подходить по размеру, быть плотно застёгнутым и не болтаться.

При посадке важно заходить в лодку по одному, наступать на середину настила и равномерно распределять людей по местам. Также нельзя превышать допустимую вместимость судна по количеству пассажиров и весу груза. Во время движения запрещается менять места, садиться на борт или раскачивать лодку. Пассажирам рекомендуют двигаться осторожно, следить за другими судами и выбирать безопасный маршрут.

При плавании следует держаться правой стороны реки по направлению движения и не удаляться от берега более чем на 20 метров. При обгоне другое судно необходимо обходить с левой стороны. Гребные лодки должны уступать дорогу моторным и парусным судам, а также теплоходам и катерам. При прохождении волн специалисты советуют направлять лодку носом к ним, а не подставлять бок.

Спасатели также перечислили основные запреты: нельзя пересаживаться между лодками, купаться и нырять с борта, выходить на воду ночью или в плохую погоду, брать детей младше семи лет без сопровождения взрослых, управлять лодкой без необходимых прав и отправляться в плавание в состоянии опьянения. Если лодка перевернулась, необходимо сохранять спокойствие. В первую очередь нужно помочь людям, которые не умеют плавать, а затем держаться за борт и совместными усилиями направлять судно к берегу.

При оказании помощи другим людям важно избегать резких движений и не допускать сильного наклона лодки в одну сторону. Даже перевёрнутое плавсредство остаётся на воде и может использоваться как средство спасения.

Ранее в Якутии спасатели обнаружили тела двух мужчин, пропавших после опрокидывания лодки «Обь» на реке Алдан. Судно перевернулось во время поездки из села Хатыстыр, на борту находились пять человек, однако выбраться на берег удалось только одному из них.