В Якутии на реке Алдан нашли тела двоих погибших при опрокидывании лодки

Тела двоих пропавших мужчин подняли со дна реки Алдан в Якутии после опрокидывания лодки «Обь». Инцидент произошел во время поездки из села Хатыстыр: из пяти человек, находившихся на борту, на берег удалось выбраться лишь одному.

Поисковая операция велась со вчерашнего дня. Усилия волонтёров и сотрудников ГИМС принесли результат: в районе села Угоян на дне водоема были обнаружены погибшие. После того как водолазы подняли тела на поверхность, их опознали родственники.

По предварительной информации, причиной трагедии стала беспечность: перед отплытием мужчины употребляли спиртные напитки. Потеря управления судном в сочетании с алкогольным опьянением привела к опрокидыванию, в результате которого четверо граждан оказались в воде.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поиски оставшихся двоих пропавших продолжаются. Сегодня утром на место происшествия прибыла группа из четырех профессиональных водолазов, которые ведут обследование акватории в месте крушения лодки.

Напомним, в Якутии четыре человека пропали без вести после опрокидывания лодки. Пять человек плыли на моторной лодке «Обь» по реке Алдан. В 25 километрах выше по течению от посёлка Угоян плавсредство перевернулось, одному удалось выбраться на берег, местонахождение остальных неизвестно.