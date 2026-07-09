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9 июля, 11:43

В Якутии четыре человека пропали без вести после опрокидывания лодки

Архивное фото. Обложка © Telegram / Служба спасения Якутии

Архивное фото. Обложка © Telegram / Служба спасения Якутии

В Якутии четыре человека пропали без вести после опрокидывания лодки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пять человек плыли на моторной лодке «Обь» по реке Алдан. В 25 километрах выше по течению от посёлка Угоян плавсредство перевернулось, одному удалось выбраться на берег, местонахождение остальных неизвестно.

Спасатели ведут поиски на четырёх лодках, пока обнаружены только вещи, предположительно находившиеся в перевернувшемся судне.

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Никита Никонов
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