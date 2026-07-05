Гигантский тунец едва не потопил лодку рыбаков в Приморском крае

В Приморье рыбацкая вылазка едва не обернулась трагедией. Мужчины зацепили на крючок огромного тунца и, не желая расставаться с добычей, вступили с ним в борьбу. Когда гиганта с трудом подняли на борт, он пробил резиновую лодку. Из-за внушительного веса рыбы судно начало стремительно погружаться.

Рыбаки поймали огромного тунца и чуть не пошли ко дну. Видео © Telegram / Amur Mash

Рыбакам пришлось срочно вызывать на помощь друзей, чтобы спастись и при этом не потерять трофей. Те подоспели на буксире, довезли незадачливых ловцов до порта вместе с добычей. Напомним, в приморских водах всё чаще попадаются тунцы весом под 200 кг, которые подходят близко к берегу и даже объедают наживку с крючков.

Ранее в американском штате Мичиган рыбаку посчастливилось поймать сома весом почти 22 килограмма. Помог в этом сброс воды с плотины гидроэлектростанции. 22 мая Эндрю Карстен с приятелями ловил рыбу возле плотины на реке Сент-Джозеф. Сначала в руки попадались сомы килограммов по 4,5. Но вечером, когда открыли затворы и вода хлынула в реку, крупная рыба активизировалась.