В США рыбак поймал поймал 22-килограммового сома-гиганта

В американском штате Мичиган рыбаку посчастливилось поймать сома весом почти 22 килограмма. Помог в этом сброс воды с плотины гидроэлектростанции, пишет портал Wired2Fish.

22 мая Эндрю Карстен с приятелями ловил рыбу возле плотины на реке Сент-Джозеф. Сначала в руки попадались сомы килограммов по 4,5. Но вечером, когда открыли затворы и вода хлынула в реку, крупная рыба активизировалась.

«Когда затворы открыли, крупные сомы хлынули, как собаки Павлова на сигнал о кормёжке», — рассказал Карстен.

Карстен забросил удочку с окунем в качестве наживки и буквально через мгновение почувствовал мощную поклёвку. Борьба длилась около пяти минут. В итоге он вытащил сома весом 21,8 кг и длиной 116 см. Поймав трофей, мужчина его отпустил. Рекорд штата побить не удалось, но улов может принести Карстену звание «Рыболов-мастер». Теперь он настроен поймать экземпляр весом за 22 килограмма.

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