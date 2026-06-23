Рыбалка под угрозой: Гигантские тунцы начали воровать улов у спиннингистов во Владивостоке

Во Владивостоке рыбаки столкнулись с необычным явлением — крупные тунцы стали выходить ближе к берегу и буквально забирать улов прямо с крючков. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Во Владивостоке тунцы до 200 кг стали отбирать рыбу у рыбаков. Видео © Telegram / Baza

По словам рыбаков, хищники подходят почти вплотную к береговой линии и успевают съедать пойманную рыбу прямо во время подъёма снастей. Отдельные особи достигают веса около 200 килограммов. Из-за этого привычная рыбалка всё чаще превращается в борьбу за улов, где человеку приходится конкурировать с морскими гигантами.

Во Владивостоке тунцы до 200 кг стали отбирать рыбу у рыбаков. Фото © Telegram / Baza

Специалисты отмечают, что появление крупных тунцов может быть связано с изменениями в пищевых цепочках. По одной из версий, за ними начинают следовать более крупные хищники, включая акул, что вынуждает рыбу смещаться ближе к побережью Приморья. Местные жители при этом отмечают, что наблюдать за таким поведением морских обитателей интересно, хотя улов из-за этого становится всё менее предсказуемым.

Ранее в конце мая в акватории Уссурийского залива у Владивостока зафиксировали появление тунцов-гигантов. Рыбаки сообщали о поимке особей длиной около 2,3 метра и весом более 200 килограммов. Подобные случаи в регионе до этого не отмечались, поэтому появление морских хищников вызвало широкий интерес у местных жителей.