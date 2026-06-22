В Приморье за двое суток зафиксировали четыре появления акул

У побережья Приморского края за последние два дня произошло уже четыре встречи с акулами. Очередную хищную рыбу заметили возле посёлка Дунай, сообщает Amur Mash.

По словам очевидцев, морская гостья мешала местным жителям заниматься рыбалкой. В итоге её удалось поймать. Специалисты определили, что это была тихоокеанская сельдевая акула, которая не нападает на людей.

Этот случай стал уже вторым за день. Ранее крупную особь выловили неподалёку от острова Путятина — популярного места отдыха среди туристов.

Накануне ещё одну представительницу этого вида заметили в бухте Тихой во Владивостоке. Ещё один эпизод произошёл у мыса Тобизина, где морской хищник выпрыгивал из воды и привлёк внимание отдыхающих.

Всего за двое суток в регионе зафиксировали четыре появления акул вблизи берега.

Подобная активность вызывает интерес у местных жителей и туристов. При этом специалисты традиционно рекомендуют соблюдать осторожность во время отдыха на море и обращать внимание на предупреждения экстренных служб.

Ранее у острова Путятин в Приморском крае местные жители поймали сельдевую акулу, подошедшую вплотную к берегу, и этот случай стал не первым за лето — хищники активно появляются у побережья с конца мая. На опубликованном видео очевидцы обсуждают, что акула может быть опасна для людей.