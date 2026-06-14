600-килограммовую острозубую акулу впервые обнаружили в водах у острова Джерси

На острове Джерси в проливе Ла-Манш впервые обнаружили крупную острозубую песчаную акулу. Об этом сообщает BBC.

Поначалу хищник подавал признаки жизни, но реанимировать его не удалось. Прилив унёс тушу, однако на следующий день она снова оказалась на берегу. Длина акулы составляла 4,3 метра, вес — 597 килограммов.

Вскрытие не выявило причину смерти. Следов рыболовных снастей на теле не нашли. Это первый случай появления данного вида в водах Джерси. Эксперты считают, что это связано с потеплением моря.

Острозубая песчаная акула (Odontaspis ferox) — редкий глубоководный вид. У неё длинные узкие зубы с острыми кончиками. Вид обитает в тёплых и умеренных водах всех океанов, но повсеместно считается уязвимым из-за медленного размножения.

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце мая в Уссурийский залив у Владивостока зашли гигантские тунцы. Местным рыбакам удалось выловить особей длиной до 2,3 метра и весом более 200 килограммов — таких уловов в этих водах раньше не было. Резкая смена миграционных путей объясняется глобальным потеплением и изменением кормовой базы в океане.