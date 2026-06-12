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12 июня, 00:47

Рыбак в Массачусетсе оседлал большую белую акулу

Обложка © Х / Martha

Обложка © Х / Martha

У берегов американского острова Нантакет (штат Массачусетс) рыбак Эллиот Судал поймал большую белую акулу. Хищник случайно оказался на крючке во время ловли. Ролик с необычной рыбалкой быстро распространился в социальных сетях.

Рыбак в Массачусетсе поймал большую белую акулу и оседлал её. Видео © Х / Martha

Мужчина вытащил акулу на берег, измерил её, после чего отпустил обратно в море. Вылов больших белых акул запрещён, поскольку вид относится к уязвимым и находится под охраной международных природоохранных организаций.

«Удивительное существо, я благодарен судьбе за возможность пообщаться с ней», — заявил рыбак.

В США впервые поймали инвазивного змееголова, который ходит по суше
В США впервые поймали инвазивного змееголова, который ходит по суше

Ранее в Средиземном море впервые удалось зафиксировать белую акулу в естественной среде обитания. Уникальные кадры были получены водолазами во время работ по удалению «сетей-призраков». Встреча с крупным хищником в этом районе считается крайне редкой и практически уникальной для подобных исследований.

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Артём Гапоненко
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