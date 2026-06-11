В США впервые поймали инвазивного змееголова, который ходит по суше

В американском штате Нью-Йорк зафиксировано появление змееголова — инвазивного вида рыбы, который вызвал обеспокоенность местных властей. Особь обнаружили на Лонг-Айленде в конце мая. Об этом сообщило издание New York Post.

Пойманную рыбу обнаружил рыбак в озере Лили-Понд. Из-за способности передвигаться по суше змееголова в США уже называют «рыбой-франкенштейном». Представители департамента охраны природы штата отмечают, что вид представляет серьёзную угрозу для местной экосистемы.

«Эти рыбы умеют ходить по суше. Это инвазивный вид, у них нет здесь естественных хищников», — говорит Хайди О’Риордан из департамента охраны природы штата Нью-Йорк.

Она добавила, что хищники подобного типа способны поедать практически всё, что помещается в их пасть, что делает их особенно опасными для водоёмов. По данным специалистов, змееголовы начали распространяться в США с 2013 года и уже нанесли ущерб фауне нескольких штатов.

Власти Нью-Йорка считают этот вид настолько опасным, что рыбаков обязали уничтожать особей при обнаружении и сообщать о находке. Предполагается, что змееголов мог попасть в Лили-Понд из частного аквариума, после чего начал распространяться в природной среде. Изначально этот вид обитает в водоёмах Дальнего Востока — от реки Янцзы до бассейна Амура. Рыба способна дышать воздухом и перемещаться по суше между водоёмами.

Ранее в Средиземном море впервые удалось зафиксировать белую акулу в естественной среде обитания. Уникальные кадры были получены водолазами во время работ по удалению «сетей-призраков». Встреча с крупным хищником в этом районе считается крайне редкой и практически уникальной для подобных исследований.