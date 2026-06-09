Исчезающий вид: На мексиканском острове замечена редчайшая карликовая лисица

На мексиканском острове Косумель впервые за два десятилетия зафиксировали карликовую лисицу, которую ранее считали исчезнувшей. Об этом сообщил журнал Neotropical Biology and Conservation.

На острове Косумель впервые за 20 лет сфотографировали редкую карликовую лису. Фото © Neotropical Biology and Conservation / Rafael Chacón

«Мы надеемся, что эта работа поможет превратить косумельскую лисицу… в более изученную ключевую часть экосистем Косумеля», — заявил один из авторов статьи Трэвис Байер.

Редкий хищник был вновь обнаружен в ходе наблюдений, описанных в научной публикации, посвящённой спасению и изучению животного. Речь идёт о взрослой особи колумбийской карликовой лисицы, найденной в сентябре 2023 года. Сообщение о потерявшемся звере поступило 14 сентября 2023 года в фонд парков и музеев Косумеля. После этого специалисты выехали на место и смогли обнаружить животное на 29-м километре прибрежной дороги.

Спустя несколько дней, 17 сентября 2023 года, лисицу после обследования и наблюдений выпустили в природный заповедник Лагуна-Колумбия, выбранный как безопасная среда обитания. Отдельное внимание учёные уделяют статусу популяции — косумельская карликовая лисица считается одной из самых редких псовых на планете и десятилетиями оставалась практически неизвестной науке.

Исследователи отмечают, что вид обитал на острове задолго до появления цивилизаций региона и прошёл длительную эволюционную изоляцию, что привело к уменьшению размеров и уникальным особенностям. По оценкам специалистов, животные этой популяции на 60–80% меньше своих материковых родственников, а достоверных наблюдений за ними практически не было с начала 2000-х годов.

Учёные подчёркивают, что среда обитания вида остаётся под угрозой из-за застройки, изменения землепользования и влияния инвазивных видов, что делает дальнейшее выживание популяции неопределённым.

Ранее сообщалось, что Чернобыльская зона отчуждения за последние годы превратилась в одно из крупнейших природных убежищ для диких животных в Европе. Ограничение человеческой активности создало условия для восстановления и роста популяций млекопитающих. Территории с минимальным присутствием человека могут становиться важными зонами сохранения биоразнообразия и естественного восстановления экосистем.