PRSB: Чернобыльская зона стала крупнейшим убежищем для диких животных в Европе

Чернобыльская зона отчуждения превратилась в одно из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие результаты своего исследования 20 мая в журнале Proceedings of the Royal Society B.

«Чернобыльская зона отчуждения как заповедник дикой природы: ограниченный доступ человека повлиял на реколонизацию млекопитающих», – говорится в публикации.

Авторы работы отметили, что территории с ограниченным присутствием человека могут способствовать сохранению биоразнообразия и восстановлению популяций животных. По словам исследователей, Чернобыльская зона, непригодная для постоянного проживания людей из-за радиоактивного загрязнения, со временем стала важной территорией для восстановления дикой природы.

Фотоловушки зафиксировали десятки тысяч диких животных, включая волков, лосей, кабанов и других представителей фауны. Учёные также обратили внимание, что аналогичную роль могут играть и другие закрытые территории, включая Корейскую демилитаризованную зону.

