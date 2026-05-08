В Чернобыле и Припяти «декоммунизировали» ещё 82 улицы

Украинские власти в рамках своей «декоммунизации» переименовали советские названия улиц и топонимы в Чернобыле и Припяти, хотя сейчас там почти никто не живёт. В общей сложности новые имена получили 82 объекта.

Например, проспект Ленина в городе-призраке стал Центральным, а улица Героев Сталинграда стала улицей Защитников Украины.

10 апреля 2025 года в Министерстве культуры Украины заявили, что за прошедшее десятилетие новые названия получили 1 тысяча населённых пунктов, 25 административных районов и 27 внутригородских районов.

Кстати, прошлым летом власти Украины взялись ещё и за Одессу, где улицы стали получать новые названия в честь известных украинских националистов. Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в стране начал действовать закон «О деколонизации топонимов», который предписывает менять названия, имеющие связь с Россией или советской эпохой.