День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 11:16

В Чернобыле и Припяти «декоммунизировали» ещё 82 улицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eraykasarci

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eraykasarci

Украинские власти в рамках своей «декоммунизации» переименовали советские названия улиц и топонимы в Чернобыле и Припяти, хотя сейчас там почти никто не живёт. В общей сложности новые имена получили 82 объекта.

Например, проспект Ленина в городе-призраке стал Центральным, а улица Героев Сталинграда стала улицей Защитников Украины.

10 апреля 2025 года в Министерстве культуры Украины заявили, что за прошедшее десятилетие новые названия получили 1 тысяча населённых пунктов, 25 административных районов и 27 внутригородских районов.

Чернобыль в огне: Масштабный пожар охватил 1100 гектаров леса в зоне отчуждения
Чернобыль в огне: Масштабный пожар охватил 1100 гектаров леса в зоне отчуждения

Кстати, прошлым летом власти Украины взялись ещё и за Одессу, где улицы стали получать новые названия в честь известных украинских националистов. Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в стране начал действовать закон «О деколонизации топонимов», который предписывает менять названия, имеющие связь с Россией или советской эпохой.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Чернобыль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar