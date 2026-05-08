Чернобыль в огне: Масштабный пожар охватил 1100 гектаров леса в зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области бушует масштабный лесной пожар, площадь которого превышает 1100 гектаров. Спасатели пытаются его потушить, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своём телеграм-канале.

Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра и сухой погоды. В ведомстве уточнили, что к ликвидации возгорания привлекли специальную технику и дополнительные силы. Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и недопущение дальнейшего распространения огня в лесу.









Ситуация в «зоне смерти» осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части леса работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.

