День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 05:35

Пожар в жилом доме в Уфе унёс жизни трёх человек

Обложка © ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Обложка © ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Уфе загорелся двухэтажный дом на четыре квартиры. Пожар унёс жизни двух женщин и мужчины. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии.

Пожар в жилом доме в Уфе унёс жизни троих человека. Видео © ГУ МЧС по Республике Башкортостан

«К сожалению, при разборе места пожара обнаружены трое погибших: женщина 1929 года рождения (97 лет), женщина 1958 года рождения (68 лет), мужчина 1971 года рождения (55 лет)», — говорится в сообщении.

Огонь потушили на 64 квадратных метрах. В тушении участвовали 36 человек и 14 единиц техники. Причина пожара пока не установлена.

Четыре жилых дома повреждены в ходе пожара в Брянской области
Четыре жилых дома повреждены в ходе пожара в Брянской области

Ранее в Евпатории загорелся парк аттракционов. Это уже второй случай за год — прошлым летом пожар был в батутном центре в том же районе. Чёрный дым накрыл развлекательный комплекс «Авангард» на проспекте Ленина. По предварительным данным, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar