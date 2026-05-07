Пожар в жилом доме в Уфе унёс жизни трёх человек

В Уфе загорелся двухэтажный дом на четыре квартиры. Пожар унёс жизни двух женщин и мужчины. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии.

Пожар в жилом доме в Уфе унёс жизни троих человека. Видео © ГУ МЧС по Республике Башкортостан

«К сожалению, при разборе места пожара обнаружены трое погибших: женщина 1929 года рождения (97 лет), женщина 1958 года рождения (68 лет), мужчина 1971 года рождения (55 лет)», — говорится в сообщении.

Огонь потушили на 64 квадратных метрах. В тушении участвовали 36 человек и 14 единиц техники. Причина пожара пока не установлена.

Ранее в Евпатории загорелся парк аттракционов. Это уже второй случай за год — прошлым летом пожар был в батутном центре в том же районе. Чёрный дым накрыл развлекательный комплекс «Авангард» на проспекте Ленина. По предварительным данным, пострадавших нет.