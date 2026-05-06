Четыре жилых дома повреждены в ходе пожара в Брянской области

Серьёзный пожар разбушевался в Злынковском районе Брянской области: огонь повредил 17 построек, среди которых четыре жилых дома. По информации ГУ МЧС региона, возгорание удалось сдержать на территории в 2000 квадратных метров. К борьбе с пламенем привлечены значительные силы – 47 человек и 16 единиц спецтехники.

По факту случившегося пожара районная прокуратура приступила к проведению проверочных мероприятий. Как было заявлено представителями надзорного ведомства, целью данной проверки является установление точных причин чрезвычайного происшествия, а также оценка того, насколько строго соблюдались правила пожарной безопасности. Параллельно с этим, для обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан и предоставления им необходимой правовой помощи, областная прокуратура развернула специальную «горячую линию» для жителей посёлка Вышков.

Ранее крупный пожар произошёл в Томской области. В селе Новоильинка Шегарского района огонь начался с жилого дома на улице Рабочей, а затем быстро перекинулся на соседние постройки. Губернатор региона Владимир Мазур сообщал, что пламя повредило почти 20 домов. Площадь возгорания составляла около 2,5 тысячи квадратных метров. Предварительной причиной возгорания называли перехлёст проводов линии электропередач.