5 мая, 13:51

В МЧС назвали возможную причину пожара с пятью погибшими в Выксе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PJ-Stock

В городе Выкса Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме на улице Челюскина. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. В ведомстве также отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель.

«Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнём. Кроме того, в доме не был установлен пожарный извещатель, который мог бы вовремя оповестить о задымлении и дать людям шанс на спасение», — сообщили в региональном главке.

Не успели спастись: Мать и четверо детей сгорели в собственном доме в уральском селе

Напомним, что пламя охватило 80 квадратных метров. Спасатели обнаружили тела погибших после ликвидации огня. Сейчас специалисты МЧС выясняют причины трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полина Никифорова
