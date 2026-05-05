В МЧС назвали возможную причину пожара с пятью погибшими в Выксе

В городе Выкса Нижегородской области пять человек погибли при пожаре в частном доме на улице Челюскина. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. В ведомстве также отметили, что в доме не был установлен пожарный извещатель.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Кроме того, в доме не был установлен пожарный извещатель, который мог бы вовремя оповестить о задымлении и дать людям шанс на спасение», — сообщили в региональном главке.

Напомним, что пламя охватило 80 квадратных метров. Спасатели обнаружили тела погибших после ликвидации огня. Сейчас специалисты МЧС выясняют причины трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.