Стала известна возможная причина пожара в томском селе, где сгорело 16 домов

Причиной пожара в селе Новоильинка Томской области, по предварительным данным, является перехлёст проводов линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Дознаватели Главного управления МЧС России по Томской области установили предварительную причину пожара, произошедшего 2 мая в селе Новоильинка. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети (перехлёст проводов линии электропередач)», — говорится в заявлении.

Напомним, в Томской области пожар начался с жилого дома на улице Рабочей, после чего огонь быстро перекинулся на соседние постройки. Губернатор региона Владимир Мазур сообщил, что в селе Новоильинка Шегарского района огонь повредил 16 домов. Площадь возгорания составляла около 2,5 тысячи квадратных метров. Позднее пламя было потушено.