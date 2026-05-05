Бизнесмен в Хабаровске похитил ₽14 млн, выделенных на подъём затонувших судов

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в присвоении 14 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ликвидацию затонувшего имущества в порту Ванино в рамках национального проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«В Хабаровске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, получивший 14 млн рублей за невыполненные работы по удалению затонувшего имущества в порту Ванино. Дальневосточная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Хабаровска, обвиняемого в хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в мае 2023 года Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края заключило контракт с ООО «Дальтехпром» на удаление из акватории морского порта Ванино затонувших пассажирского катера и буксира-кантовщика. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», стоимость соглашения приблизилась к 14 млн рублей, срок исполнения был определён до ноября 2023 года.

Подрядчик обязательства в установленный период не выполнил. Несмотря на это, руководитель компании оформил и передал заказчику документы, в которых содержались ложные сведения о выполненных работах по подъёму и утилизации судов. На основании этих бумаг средства были перечислены в полном объёме. Дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ и направлено в Центральный районный суд Хабаровска.

Суд также рассмотрел дело бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Он подписал акты и документы, подтверждающие отсутствие затонувших объектов. Суд признал его виновным в халатности, повлёкшей существенный ущерб, и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать определённые должности сроком на два года. В связи с истечением сроков давности он освобождён от наказания. Прокуратура не согласилась с квалификацией и мягкостью решения и добивается его пересмотра.

А ранее суд в Рязанской области заменил лишение свободы на принудительные работы бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Ходатайство Маркелова о замене наказания удовлетворено. Но решение пока не вступило в силу, так как его обжаловала прокуратура. Апелляционный суд рассмотрит жалобу надзорного ведомства в мае.