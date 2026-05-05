Суд заменил наказание бывшему главе Марий Эл Маркелову на принудительные работы

Суд в Рязанской области заменил лишение свободы на принудительные работы бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, осуждённому за коррупцию. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда.

Отмечается, что ходатайство Маркелова о замене наказания было удовлетворено. Однако решение ещё не вступило в законную силу, поскольку его обжаловала прокуратура. Апелляционный суд рассмотрит представление надзорного ведомства в мае.

Напомним, Маркелов руководил регионом с 2001 по 2017 год. Экс-чиновника задержали в апреле 2017 года. В феврале 2021 года Нижегородский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взяток, превышении должностных полномочий, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Сам Маркелов свою вину не признал.

В декабре 2022 года Росимущество обратило в доход государства активы бывшего главы Марий Эл и аффилированных с ним лиц. Всего было конфисковано 138 объектов недвижимости, включая земельные участки.

Ранее генеральная прокуратура России подала требование об обращении в доход государства денежных средств основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича. Речь идёт о сумме, превышающей 10,5 миллиарда рублей. Основанием для иска послужили материалы проверки, которые выявили нарушения антикоррупционного законодательства.