Нижегородского чиновника оштрафовали за поездки на служебном авто в выходной

В Нижегородской области суд оштрафовал главу Вачского муниципального округа Сергея Лисина на 300 рублей. Основанием стало использование служебного автомобиля в личных целях в выходной день. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

«Мировым судьёй установлено, что Лисин, являясь муниципальным служащим, в нарушение установленного п. 5 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрета на использование в неслужебных целях средств материально-технического обеспечения, предназначенных только для служебной деятельности, использовал в выходной день 7 февраля 2026 года в личных целях служебный автомобиль», — говорится в заявлении.

Разбирательство прошло 29 апреля у мирового судьи судебного участка Вачского района. Действия главы округа квалифицировали как самоуправство. По итогам рассмотрения дела чиновнику назначили административный штраф в размере 300 рублей. Постановление пока не вступило в силу.

