Пожар вспыхнул на территории парка аттракционов в Евпатории

В Евпатории произошло возгорание в парке аттракционов. Это уже второй инцидент с пожаром в этом районе за последний год, так как прошлым летом уже ликвидировали возгорание в батутном центре.

Пожар вспыхнул на территории парка аттракционов «Авангард» в Евпатории.

Чёрный дым окутал территорию развлекательного комплекса «Авангард», расположенного на проспекте Ленина. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют.

Ранее в Армавире Краснодарского края произошёл пожар в магазине «Светофор». По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. В результате инцидента пострадали три сотрудника магазина. Их оперативно доставили в больницу. В администрации уточнили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.