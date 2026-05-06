Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Хасавюрте

Прокуратура Дагестана инициировала проверку в связи с пожаром, охватившим мансардный этаж многоквартирного дома в Хасавюрте. Об этом сообщили в официальном канале надзорного ведомства на платформе «Макс».

В ходе контрольных мероприятий специалистам предстоит установить причины и обстоятельства происшествия, а также дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности. По итогам будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования. Как сообщает ТАСС, согласно предварительным данным, причиной воспламенения стало замыкание электропроводки.

Напомним, что возгорание произошло в четырёхэтажном жилом здании. Сообщение о возгорании мансардного этажа в одноподъездном четырёхэтажном здании на улице 1-я селекционная поступило спасателям ночью. Пламя распространилось на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Из горящего дома эвакуировали 30 человек.