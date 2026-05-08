Роспотребнадзор: Радиационный фон в РФ стабилен после пожара в Чернобыле

Радиационная обстановка в Российской Федерации остаётся стабильной на фоне лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты проводят усиленный мониторинг в нескольких регионах, граничащих с зоной отчуждения. Под особым контролем находятся Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области.

Специалисты измеряют мощность дозы гамма-излучения на этих территориях. Превышения естественного гамма-фона, характерного для каждого из указанных субъектов, не зафиксировано.

Ранее Life.ru рассказывал, что лес в Чернобыльской зоне отчуждения полыхает на площади 1100 гектаров. Спасатели пытаются ликвидировать возгорание, однако из-за сильного ветра и засушливой погоды пламя распространяется слишком быстро. К тому же отдельные участки местности остаются заминированными.