«Безумные фанатики»: Как Киев использует чернобыльский дым для «тихой» ядерной атаки на Европу

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне сегодня критическая, и это вопрос жизни и смерти для миллионов людей. Дым от огня превращается в радиоактивное облако, которое ветер уносит в путешествие по соседним странам. Об этом рассказал Life.ru бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Безусловно дым от пожара, который идёт в Чернобыле, опасен для всех. Во время горения концентрация радиоактивных веществ в воздухе возрастает в сотни раз, при тлении — в десятки раз. Во многих местах сейчас значения, близки к тем, что были в 1986 году в момент взрыва, считает эксперт.

«То, что украинцы заминировали эту территорию, — чрезвычайно умный ход с их стороны с целью нанесения максимального ущерба своим спонсорам в Западной Европе. Потому что летит почему-то в основном туда», — пояснил собеседник.

В 2024 году, когда горели леса в Чернобыльской зоне, в Норвегии зафиксировали существенное увеличение концентрации стронция и цезия. В Германии тогда было уничтожено 3000 кабанов, мясо которых нельзя было употреблять в пищу из-за высокого содержания радиации. Дело в том, что после выпадения осадков радиация оседает на почву, с которой кабаны поднимают жёлуди и прочие лакомства, получая значительную дозу заражения.

Они террористы. Тут, как говорится, назло бабушке уши отморожу. Некоторые так делают. К украинцам это относится особенно — весь этот эксперимент. 8 апреля 1986 года как раз такие же «интеллектуально развитые» люди отключили защиту на 4-м реакторе и решили провести какие-то опыты. А сейчас они продолжают обстреливать то Запорожскую АЭС, то Чернобыльскую АЭС — чтобы обвинить в этом Россию. Иногда ведутся обстрелы и Курской АЭС. Такое могут осуществлять только сумасшедшие фанатики. Игорь Никулин Военный эксперт

Понять, что вы вдыхаете яд, или почувствовать это сразу нельзя. Дозу радиации можно определить только дозиметром. Это как бомба замедленного действия — она накапливается в организме и поражает его. К примеру, американцы в 1999 году (а до этого и в Ираке) применял снаряды с обеднённым ураном. Это привело к гибели 3000 человек, а в последующие 20 лет более 30 000 мирных жителей столкнулись с онкологическими заболеваниями. Всплеск их появления начинается как раз после таких событий, чего Украине уже не миновать.

«Потому что такие безумные преступные действия не могут пройти без последствий», — заключил Никулин.

Ранее Life.ru рассказывал, что лес в чернобыльской зоне отчуждения полыхает на площади 1100 гектаров. Специалисты пытаются потушить огонь, но он слишком быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды. Кроме того, отдельные участки территории заминированы.