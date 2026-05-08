«Безумные фанатики»: Как Киев использует чернобыльский дым для «тихой» ядерной атаки на Европу
Эксперт Никулин: Радиоактивный дым от лесного пожара под Чернобылем полетит в ЕС
Пожары в лесах Чернобыля. Обложка © ГСЧС Украины
Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне сегодня критическая, и это вопрос жизни и смерти для миллионов людей. Дым от огня превращается в радиоактивное облако, которое ветер уносит в путешествие по соседним странам. Об этом рассказал Life.ru бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.
Безусловно дым от пожара, который идёт в Чернобыле, опасен для всех. Во время горения концентрация радиоактивных веществ в воздухе возрастает в сотни раз, при тлении — в десятки раз. Во многих местах сейчас значения, близки к тем, что были в 1986 году в момент взрыва, считает эксперт.
«То, что украинцы заминировали эту территорию, — чрезвычайно умный ход с их стороны с целью нанесения максимального ущерба своим спонсорам в Западной Европе. Потому что летит почему-то в основном туда», — пояснил собеседник.
В 2024 году, когда горели леса в Чернобыльской зоне, в Норвегии зафиксировали существенное увеличение концентрации стронция и цезия. В Германии тогда было уничтожено 3000 кабанов, мясо которых нельзя было употреблять в пищу из-за высокого содержания радиации. Дело в том, что после выпадения осадков радиация оседает на почву, с которой кабаны поднимают жёлуди и прочие лакомства, получая значительную дозу заражения.
Они террористы. Тут, как говорится, назло бабушке уши отморожу. Некоторые так делают. К украинцам это относится особенно — весь этот эксперимент. 8 апреля 1986 года как раз такие же «интеллектуально развитые» люди отключили защиту на 4-м реакторе и решили провести какие-то опыты. А сейчас они продолжают обстреливать то Запорожскую АЭС, то Чернобыльскую АЭС — чтобы обвинить в этом Россию. Иногда ведутся обстрелы и Курской АЭС. Такое могут осуществлять только сумасшедшие фанатики.
Понять, что вы вдыхаете яд, или почувствовать это сразу нельзя. Дозу радиации можно определить только дозиметром. Это как бомба замедленного действия — она накапливается в организме и поражает его. К примеру, американцы в 1999 году (а до этого и в Ираке) применял снаряды с обеднённым ураном. Это привело к гибели 3000 человек, а в последующие 20 лет более 30 000 мирных жителей столкнулись с онкологическими заболеваниями. Всплеск их появления начинается как раз после таких событий, чего Украине уже не миновать.
«Потому что такие безумные преступные действия не могут пройти без последствий», — заключил Никулин.
Ранее Life.ru рассказывал, что лес в чернобыльской зоне отчуждения полыхает на площади 1100 гектаров. Специалисты пытаются потушить огонь, но он слишком быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды. Кроме того, отдельные участки территории заминированы.
