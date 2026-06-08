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Регион
8 июня, 13:26

Джекпот для водолазов: белая акула впервые замечена в Средиземном море

В Средиземном море впервые засняли белую акулу

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Водолазы, работающие над удалением «сетей-призраков» в Средиземном море, впервые запечатлели белую акулу в её естественной среде, сообщает экологическая организация Healthy Seas Foundation.

Съёмка произошла в Тунисском проливе, где команда извлекала брошенные рыболовные сети со дна затонувшего судна. По словам специалистов, встреча с хищником крайне редка.

Доктор Карло Каттано из Зоологического института Неаполя отметил, что большинство данных о белых акулах в Средиземном море до сих пор получалось только от мертвых особей.

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Представитель организации Ghost Diving Дерк Реммерс подчеркнул: вероятность увидеть живую белую акулу под водой значительно меньше, чем выиграть джекпот в лотерею.

Научная ценность открытия высока: впервые специалисты смогли наблюдать взрослую особь белой акулы в её естественной среде, что позволит лучше понять поведение и численность вида в регионе.

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Белые акулы обычно встречаются в умеренных и тропических водах по всему миру, особенно в регионах с высоким содержанием морской рыбы и морских млекопитающих — их основной пищей. Наиболее известные места обитания включают западное побережье США, ЮАР, Австралию и Новую Зеландию.

В Средиземном море их встречают крайне редко. До недавнего времени большинство данных о белых акулах в этом регионе было получено исключительно от обнаружения мертвых особей на берегу или в рыболовных сетях. Живые наблюдения крайне редки, что делает любое подводное видео или фотозапись ценным для науки и изучения экологии вида.

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Эксперты отмечают, что появление взрослой особи белой акулы в Средиземном море — необычное событие, способное помочь лучше понять миграционные маршруты и численность хищника в этих водах.

Ранее ихтиолог рассказал, стоит ли туристам бояться акул в Египте. Инцидент возможен лишь при совпадении двух условий: рядом оказался купальщик и голодная либо агрессивная особь.

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Марина Фещенко
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