«Не отпущу, гадина!»: Биологи сняли на Ибице брачные игры спрутов с выходом на сушу

Спаривание двух осьминогов закончилось неожиданной выходкой на сушу: самка попыталась уползти от самца прямо во время брачного акта, вынырнув из воды на камни. Этот курьёзный и первый в истории задокументированный случай описан в журнале Ecology and Evolution группой биологов из Центра океанографии Балеарских островов и Института морских исследований.

Во время ночного погружения в бухте на Ибице учёные заметили на мелководье двух длиннощупальцевых спрутов. Самец уже ввёл свой щупалец в мантийную полость партнёрши, и процесс шёл своим чередом около 40 минут, однако самка вдруг начала двигаться в сторону приливной зоны, волоча за собой не желавшего отпускать её самца.

Как сообщили исследователи, в финале самка окончательно выбралась на сушу и попыталась переползти по камням ещё дальше. Самец ухватился за валун, который лишь иногда окатывало водой, и подтянул партнёршу к себе, но потом ей удалось отбуксировать его в сторону и зафиксироваться на другом, более удалённом от кромки прибоя камне. Порядка двадцати минут осьминоги сражались в зоне прилива, где их то и дело накрывало волнами, причём поведение животных свидетельствовало о том, что самка тщетно старалась прекратить взаимодействие. В конечном счёте самец всё же смог вернуться в воду вместе со своей партнёршей, и пары больше не было видно.

Учёные акцентируют внимание на том, что прежде ничего похожего задокументировано не было, поскольку головоногие дышат жабрами, а долгое нахождение вне воды представляет для них смертельную угрозу. Биологи выдвигают версию, что речь шла о попытке самки сбежать, так как она, вероятно, не желала продолжать спариваться, однако без дополнительных полевых исследований эта гипотеза остаётся лишь предположением.

