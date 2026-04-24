Учёные доказали существование древних осьминогов размером с кракенов

Морские легенды о кракенах перестают быть сказками. Группа учёных из Японии опубликовала в журнале Science исследование, которое реконструировало облик чудовищных осьминогов, реально населявших океан десятки миллионов лет назад.

Согласно расчётам, длина этих созданий варьировалась от семи до девятнадцати метров. Это делает их одними из крупнейших беспозвоночных за всю историю планеты, сопоставимых по размеру с гигантскими морскими рептилиями той эпохи — плезиозаврами и мозазаврами.

Останки относятся к позднему меловому периоду (от 100 до 72 миллионов лет назад). Несмотря на то, что мягкие тела плохо сохраняются, исследователям удалось воссоздать внешность монстров по окаменевшим клювам (челюстям из твёрдого хитина).

Следы износа на этих клювах указывают на пугающую деталь: осьминоги были высшими хищниками и активно охотились на крупных морских рептилий, которые считались тогда вершиной пищевой цепи. Асимметрия износа челюстей говорит о сложном строении мозга и, потенциально, о невероятно высоком для беспозвоночного интеллекте.

Авторы предполагают, что хотя легенды о кракенах чаще связывают с гигантскими кальмарами (до 10 метров), последние жили слишком поздно, чтобы вдохновлять древних моряков. А вот эти допотопные твари — вполне реальные претенденты на роль прототипа мифического чудовища.

