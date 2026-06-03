Бояться нужно не акул: Россиянам назвали самых опасных обитателей Бали

Туристов, отдыхающих на Бали, подстерегают опасные морские обитатели, включая смертельно ядовитых медуз, осьминогов и змей. Об этом РИА «Новости» предупредили представители природоохранных организаций острова.

«Большинство туристов боятся акул, но в действительности гораздо чаще проблемы вызывают совсем другие существа — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов. При этом серьёзные инциденты остаются редкими, если соблюдать элементарные правила безопасности», — сообщили в организации Coral Triangle Center.

По словам экологов, в прибрежных водах периодически встречаются кубомедузы и португальские кораблики. Эти одни из самых опасных морских обитателей в мире. Они способны жалить даже после того, как их выбросит на берег — щупальца долго сохраняют токсичность.

Отдельную опасность, по мнению специалистов, представляет синекольчатый осьминог. Его размер не превышает мяча для гольфа, но при этом он считается одним из самых ядовитых животных на планете. Яркие голубые кольца на теле появляются в момент опасности, предупреждая потенциального обидчика.

Среди прочих угроз — рыба-камень, которая мастерски маскируется под придонный булыжник, а также морские змеи, регулярно встречающиеся у побережья Бали.

Стоит добавить, что опасности подстерегают туристов не только в омывающей Бали воде. Недавно Life.ru рассказывал, как бизнесмен из Новороссийска едва избежал слишком тесного знакомства с ядовитой змеёй: та залезла в бассейн виллы, которую он арендовал, они разминулись на считанные минуты.