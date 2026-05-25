«У меня кобра в бассейне!»: Россиянин чуть не столкнулся со смертоносной змеёй на Бали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurit afshen
Предприниматель Сергей из Новороссийска едва не столкнулся нос к носу с ядовитой рептилией в собственном бассейне на Бали. Опасная гостья заползла на территорию частной виллы, которую арендовал 43-летний бизнесмен, и он разминулся с ней буквально в несколько минут. Как выяснил SHOT, первым незваную посетительницу обнаружил сотрудник, пришедший чистить воду.
«У меня кобра в бассейне плавает», — рассказывает россиянин.
Змею пришлось ликвидировать на месте. На острове обитают как яванская плюющаяся кобра, так и королевская — её яд содержит мощные токсины, способные парализовать сердечную и дыхательную деятельность, что делает укус потенциально смертельным для человека.
Ранее Life.ru писал, что 57-летний гражданин Германии отдыхал в Хургаде с двумя родственниками и в одном из отелей на Красном море решил поучаствовать в развлекательной программе с заклинателями змей, где погиб от укуса кобры. По данным полиции, одну из рептилий — предположительно, именно кобру — поместили на участников шоу, и в какой-то момент змея оказалась на теле мужчины и укусила его в ногу.
