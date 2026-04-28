27 апреля, 21:53

Смертельный номер: Кобра убила туриста в Египте укусом в ногу

AFP: Укус кобры на шоу в Хургаде убил немецкого туриста

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Египетский курорт омрачила жуткая трагедия. 57-летний гражданин Германии отдыхал в Хургаде с двумя родственниками. В одном из отелей на Красном море он решил поучаствовать в развлекательной программе с заклинателями змей и погиб от укуса кобры, пишет AFP.

По данным полиции, одну из рептилий, предположительно, кобру, поместили на участников шоу. В какой-то момент змея оказалась на теле мужчины и укусила его в ногу.

У пострадавшего моментально проявились признаки сильного отравления. Персонал отеля и медики пытались реанимировать его на месте, затем доставили в больницу. Врачи лишь констатировали смерть.

Египетские власти заявили, что не были вовремя уведомлены о случившемся. Сейчас прокуратура Германии и местные правоохранители выясняют все обстоятельства, назначена токсикологическая экспертиза.

Ранее в Америке 78-летняя жительница Калифорнии скончалась после того, как её трижды укусила гремучая змея во время прогулки. Медики не смогли спасти женщину из-за тяжёлых последствий интоксикации.

Артём Гапоненко
