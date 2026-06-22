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Регион
22 июня, 08:49

«Говорят, она ест людей»: У побережья Приморья поймали трёхметровую акулу

Трёхметровую акулу выловили в 50 км от Владивостока

В 50 километрах от Владивостока рыбаки достали из воды трёхметровую акулу. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Под Владивостоком рыбаки выловили трёхметровую сельдевую акулу. Видео © Telegram / SHOT

Случай произошёл накануне рядом с островом Путятин. Свидетели говорят, что хищница подошла вплотную к берегу — там её и удалось поймать. По первым данным, это сельдевая акула.

«Говорят, она ест людей», — говорит одна женщина на видео.

Это уже не первый подобный случай за лето. В Приморском крае хищники начали активно появляться в конце мая и в начале июня.

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А ранее у мыса Тобизина возле острова Русский во Владивостоке очевидцы увидели крупную акулу, которая выпрыгивала из воды. По словам наблюдателей, хищница охотилась на пиленгаса и несколько раз резко взмывала над водой, поднимаясь на пару метров. Специалисты объясняют такую активность массовым появлением акул в регионе из-за резкого потепления. При этом место популярно у туристов: несмотря на запрет купания, там нередко встречаются отдыхающие, в том числе на сапбордах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / SHOT

Вероника Бакумченко
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