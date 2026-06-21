Огромную акулу во время охоты заметили у мыса Тобизина в Приморье

Крупную акулу, выпрыгивающую из воды, заметили у берегов Владивостока — хищницу зафиксировали возле южного мыса острова Русский.

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По словам очевидцев, акула охотилась на пиленгаса и несколько раз резко вылетала из воды, поднимаясь на несколько метров над поверхностью. Специалисты связывают такую активность хищников с их массовым появлением в регионе на фоне резкого потепления в Приморье.

Место наблюдения пользуется популярностью у туристов. Несмотря на официальный запрет на купание, здесь часто можно увидеть отдыхающих, в том числе людей на сапбордах. Пользователи соцсетей отмечают, что подобные появления акул в районе фиксируются уже не первый раз за сутки.

А вот в южных регионах России отдыхающие жалуются на другую проблему — массовое нашествие медуз в Чёрном и Азовском морях. Их уже заметили в Крыму, под Судаком и в Краснодарском крае. В этом году медузы появились на два месяца раньше обычного сезона.