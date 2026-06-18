Отдыхающие на побережье Чёрного и Азовского морей жалуются на массовые скопления медуз. Их обилие уже заметили в районе посёлка Курортное в Крыму, в селе Прибрежное под Судаком и кубанском Лазаревском, сообщает Baza.

Отдыхающие жалуются на массовое нашествие медуз в Чёрном и Азовском морях. Видео © Telegram/Baza

По словам собеседников издания, в этом году медузы появились значительно раньше обычного — примерно на два месяца. Как правило, всплеск их численности приходится на середину июля — начало августа.

Специалисты связывают это явление с ростом солёности вод Азовского моря и усилением течений в Чёрном море. Официальных предупреждений от спасательных служб или Роспотребнадзора пока не поступало.