Отдыхающие жалуются на массовое нашествие медуз в Чёрном и Азовском морях
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Отдыхающие на побережье Чёрного и Азовского морей жалуются на массовые скопления медуз. Их обилие уже заметили в районе посёлка Курортное в Крыму, в селе Прибрежное под Судаком и кубанском Лазаревском, сообщает Baza.
Отдыхающие жалуются на массовое нашествие медуз в Чёрном и Азовском морях. Видео © Telegram/Baza
По словам собеседников издания, в этом году медузы появились значительно раньше обычного — примерно на два месяца. Как правило, всплеск их численности приходится на середину июля — начало августа.
Специалисты связывают это явление с ростом солёности вод Азовского моря и усилением течений в Чёрном море. Официальных предупреждений от спасательных служб или Роспотребнадзора пока не поступало.
Ранее сообщалось, что туристам на Бали угрожают не акулы, а ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и синекольчатые осьминоги (один из самых ядовитых животных). Особенно опасны кубомедузы и португальские кораблики — они жалят даже на берегу. Специалисты советуют соблюдать элементарные правила безопасности.
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