Море ближе, чем кажется! Туроператоры запустят новый маршрут в Крым через Краснодар

Летом 2026 года туроператоры изменят схему доставки отдыхающих в Крым, запустив чартерные рейсы с пересадкой на наземный транспорт. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

«Крупные туроператоры приняли в этом году решение поставить чартерные программы до аэропорта Краснодара, от которого потом шаттлами наших гостей привезут в Республику Крым», — сказал он.

Ранее путешественники добирались напрямую в Симферополь, однако теперь маршрут изменится — часть пути предстоит преодолеть на автобусных шаттлах. По словам эксперта, такой формат позволит сократить время в пути для туристов из удалённых регионов, включая Сибирь и Урал.

«Есть большой спрос на железнодорожные билеты… нам по-прежнему не хватает таких составов – спрос превышает предложение», — добавил он.

По его словам, перевозчик расширяет географию маршрутов, однако дефицит мест сохраняется и остаётся основной проблемой отрасли. Также в 2026 году ожидается рост числа туристов, приезжающих в Крым на автомобилях. Часть путешественников выбирает маршруты через новые регионы, поскольку дороги становятся более удобными и доступными.

Ранее стало известно, что с 29 марта гражданская авиация России перешла на весенне-летний режим работы, который открыл пассажирам доступ к новым маршрутам и увеличенному числу рейсов по популярным направлениям. Период летней навигации продлится до конца октября 2026 года.