Опасная гостья: Суровые сахалинские рыбаки голыми руками вытащили на берег акулу

У южного побережья Сахалина в районе Томари рыбаки поймали крупную акулу. Хищница попала в сети во время промысла: она разорвала один невод, но запуталась во втором. Рыбакам пришлось вручную вытаскивать рыбу на берег, удерживая её за хвост, пишет Amur Mash.

Рыбаки на Сахалине поймали акулу. Видео © Amur Mash

Появление акулы у сахалинских берегов не стало полной неожиданностью. Ещё две недели назад началась миграция косяков иваси из Приморья в сторону острова. Специалисты предполагали, что вслед за мелкой рыбой потянутся и хищники — в том числе тунцы и акулы. Нынешняя находка подтверждает этот прогноз.

Жители считают, что поймали белую акулу, но пока это только предположение — эксперты не подтвердили вид рыбы. Белая акула — очень крупный и сильный хищник, встречаться с ней в воде очень опасно. Теперь специалистам нужно разобраться: это была случайная гостья или акулы теперь будут чаще появляться в этих местах.

Ранее в Находке возле Базы активного морского рыболовства (БАМР) заметили акулу — она была примерно 2,5 метра в длину. Очевидцы рассказали, что над водой торчал её плавник, а сама хищница кружила рядом с пришвартованными судами — будто высматривала, чем поживиться. Ситуация тревожная: совсем недалеко от этого места — популярная у горожан зона отдыха, где люди обычно купаются и загорают.