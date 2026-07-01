Акулий плавник заметили прямо у берега во Владивостоке
Во Владивостоке продолжается сезонная активность хищников. В районе железнодорожной станции Чайка очевидцы сняли на видео акулий плавник. Кадры появились в соцсетях.
Акулий плавник заметили прямо у берега во Владивостоке. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
Морскую хищницу заметили прямо у берега. По видео специалистам сложно определить точный вид акулы.
Ранее акул уже видели около острова Русский, в бухте Триозерье и у острова Путятин. Местные жители и туристы призывают быть осторожными при купании. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и не заплывать далеко от берега.
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