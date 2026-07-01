Ядовитый иглобрюх захватывает Средиземное море: Власти начали платить за его отлов

Власти Греции начали выплачивать рыбакам вознаграждение за отлов серебристого иглобрюха (Lagocephalus sceleratus), который стремительно распространяется в Средиземном море. Опасная рыба наносит ущерб экосистеме, уничтожает улов и представляет смертельную угрозу для человека из-за сильнейшего яда — тетродотоксина. Об этом сообщает Associated Press.

Ядовитый иглобрюх захватывает Средиземное море. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Geek Reporter

Новая программа стартовала 26 июня. За каждый килограмм пойманного иглобрюха рыбакам выплачивают 5,33 евро. По расчётам властей, это поможет сократить численность инвазивного вида, проникшего в Средиземное море через Суэцкий канал.

Серебристый иглобрюх отличается высокой прожорливостью и практически не имеет естественных врагов в регионе. Он повреждает рыболовные сети, уничтожает местные виды рыб и моллюсков, а также угрожает промыслу. При этом употреблять его в пищу крайне опасно: содержащийся в организме тетродотоксин способен вызвать паралич дыхания и привести к смерти, а противоядия от него не существует.

Власти подчёркивают, что массовой угрозы для отдыхающих на средиземноморских пляжах пока нет. Однако туристов и рыбаков призывают не прикасаться к незнакомым рыбам и ни в коем случае не употреблять серебристого иглобрюха в пищу.

По словам специалистов, потепление морской воды способствует дальнейшему распространению вида, поэтому в ближайшие годы его ареал в Средиземном море, вероятно, продолжит расширяться.

Ранее Life.ru писал, что у побережья Приморского края за двое суток зафиксировали сразу четыре появления акул – хищников замечали во Владивостоке, у острова Путятина, мыса Тобизина и посёлка Дунай. Специалисты определили, что все встречи происходили с тихоокеанской сельдевой акулой, которая не представляет опасности для человека. Однако местные власти призвали отдыхающих соблюдать осторожность во время купания и следить за предупреждениями экстренных служб.