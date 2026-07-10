В Якутии водолазы ищут четырёх пропавших, которые выпали из лодки после застолья

Спасатели и местные жители продолжают поисковую операцию на реке Алдан в Якутии, где после опрокидывания лодки исчезли четыре человека. В обследовании акватории задействованы четыре водолаза. Об этом сообщили в пресс-службе Службы спасения Якутии.

«На данный момент силами администрации с.Угоян и местными жителями обследуется акватория на двух лодках. Плавсредство, на котором передвигались участники происшествия, уже обнаружено. Выживший пассажир сотрудничает со следствием. Согласно сводке Службы спасения, сегодня, 10 июля, в 05:42 ч. утра на место выехали четыре водолаза для обследования дна. Также запланирован выезд специалистов ГИМС МЧС России и дополнительных групп спасателей. К операции привлечена одна единица техники», — говорится в сообщении.

На месте также работают сотрудники полиции и представители Следственного комитета по Республике Саха (Якутия). По предварительной информации, перед происшествием компания возвращалась из села Хатыстыр после застолья. Выживший пассажир сообщил, что перед поездкой мужчины употребляли алкоголь.

Региональный Следком на транспорте возбудил уголовное дело по статье ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Транспортная прокуратура также организовала проверку в сфере безопасности плавания.

Напомним, в Якутии четыре человека пропали без вести после опрокидывания лодки. Пять человек плыли на моторной лодке «Обь» по реке Алдан. В 25 километрах выше по течению от посёлка Угоян плавсредство перевернулось, одному удалось выбраться на берег, местонахождение остальных неизвестно.