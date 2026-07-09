В Туве родители опознали тела девочек, найденных на берегу Енисея

Родители двух школьниц, пропавших в Туве в первый день июля, опознали тела погибших дочерей. Эта информация была официально подтверждена региональным следственным управлением Следственного комитета в мессенджере «Макс».

Родители опознали тела двух пропавших в Туве 12-летних девочек. Видео © МАКС / Следком.Тыва

«В эти минуты следователи провели опознание тел девочек, по результатам которого обе опознаны родителями», — написали они.

В следственном управлении также уточнили, что комплекс неотложных процессуальных действий, призванных восстановить детальную хронологию трагических событий, на текущий момент ещё не завершён. Сотрудники ведомства продолжают отрабатывать все необходимые процедуры, чтобы установить полную и достоверную картину произошедшего