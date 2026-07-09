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Регион
9 июля, 14:28

В Туве родители опознали тела девочек, найденных на берегу Енисея

Родители двух школьниц, пропавших в Туве в первый день июля, опознали тела погибших дочерей. Эта информация была официально подтверждена региональным следственным управлением Следственного комитета в мессенджере «Макс».

Родители опознали тела двух пропавших в Туве 12-летних девочек. Видео © МАКС / Следком.Тыва

«В эти минуты следователи провели опознание тел девочек, по результатам которого обе опознаны родителями», — написали они.

В следственном управлении также уточнили, что комплекс неотложных процессуальных действий, призванных восстановить детальную хронологию трагических событий, на текущий момент ещё не завершён. Сотрудники ведомства продолжают отрабатывать все необходимые процедуры, чтобы установить полную и достоверную картину произошедшего

Опубликовано первое фото с места обнаружения тел погибших девочек в Тыве
Опубликовано первое фото с места обнаружения тел погибших девочек в Тыве

Напомним, что Айлана и Амина покинули дом 1 июля и не вернулись. Позже на енисейском берегу обнаружили их обесточенные телефоны, а также обувь одной из сестёр. Основная версия, которую отрабатывали с самого начала, — девочки могли утонуть. Сегодня на берегу Енисея нашли два тела. В следственных органах уточнили, что останки обнаружили в разных точках, удалённых друг от друга примерно на 60 километров. При этом СК не считает, что девочек убили.

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Обложка © МАКС / Следком.Тыва

Вероника Бакумченко
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