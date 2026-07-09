Тела пропавших в Кызыле девочек нашли в 60 км друг от друга

В Республике Тыва продолжается расследование обстоятельств гибели двух несовершеннолетних, чьи тела были обнаружены после длительных поисков. Как оказалось, останки детей были найдены далеко друг от друга.

Обнаружение тел стало ключевым, но далеко не последним этапом работы экстренных служб. Тот факт, что останки были найдены на значительном удалении друг от друга — около 60 километров — стал предметом особого внимания следствия. В настоящее время криминалисты и следователи СУ СК РФ по Республике Тыва работают над тем, чтобы восстановить хронологию событий того дня.

«Следствие проводит комплекс экспертиз, чтобы установить точные причины смерти и понять, как именно дети оказались на таком расстоянии друг от друга», — поясняют в ведомстве.

Сейчас устанавливается круг общения погибших, опрашиваются свидетели и анализируются все возможные версии случившегося. Правоохранительные органы призывают воздержаться от распространения недостоверных слухов до завершения официальной экспертизы.