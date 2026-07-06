СК назвал три версии исчезновения двух девочек в Кызыле

Следователи проверяют три основные версии исчезновения двух девочек в Кызыле: утопление, суицид и противоправные действия. Об этом журналистам сообщил руководитель СУ СК РФ по Республике Тыва Константин Столбин.

«На сегодняшний день мы видим три основные версии безвестного исчезновения детей. Это возможное утопление малолетних, возможное совершение противоправных действий в отношении них и возможный суицид. Все эти версии отрабатываются», — сказал Столбин.

По его словам, специалисты уже изучили записи с 16 камер видеонаблюдения по маршруту девочек. Также допрошено большое количество свидетелей, которые сообщили, где и в какой одежде видели детей. Все эти данные следствие собирает и проверяет.

Пропавшие школьницы были подругами и одноклассницами. Обе росли в благополучных многодетных семьях и раньше не уходили из дома без предупреждения. 1 июля они сказали родителям, что идут гулять. Последний раз камеры зафиксировали их по пути к Енисею, в сторону дамбы. На берегу нашли телефоны и обувь девочек.

В поисках участвуют более 800 человек: волонтёры, водолазы, кинологи и группы на сапбордах. Зону расширили до Саяно-Шушенского водохранилища и Шагонара на западе региона.

Напомним, 13-летние Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна пропали 1 июля. Девочки ушли гулять из домов на улицах Буренской и Листвянка и обратно не вернулись. По данным правоохранителей, подростки часто проводили время на территории местной школы.