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6 июля, 08:48

После пропажи девочек в Туве жители устроили штурм дома по наводке ясновидящей

Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

В Туве больше ста волонтёров и местных жителей по наводке ясновидящей штурмовали дом, где якобы могли находиться пропавшие девочки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

После пропажи девочек в Туве жители начали штурм дома по наводке ясновидящей; Видео © Telegram / Mash

Волонтёры ворвались в дом в районе Ближнего Каа-Хема. В чатах распространили информацию от ясновидящей, что девочки могут быть там. Полиция обыскала здание и соседние дома, но следов не нашли.

Около 10 волонтёров остались дежурить на ночь. Женщину-ясновидящую опросят правоохранительные органы.

СК назвал три версии исчезновения двух девочек в Кызыле
СК назвал три версии исчезновения двух девочек в Кызыле

Напомним, что Айлана и Амина ушли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли их выключенные телефоны и обувь одной из них. Основная версия — девочки могли утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве.

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Наталья Афонина
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