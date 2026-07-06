После пропажи девочек в Туве жители устроили штурм дома по наводке ясновидящей

В Туве больше ста волонтёров и местных жителей по наводке ясновидящей штурмовали дом, где якобы могли находиться пропавшие девочки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

После пропажи девочек в Туве жители начали штурм дома по наводке ясновидящей; Видео © Telegram / Mash

Волонтёры ворвались в дом в районе Ближнего Каа-Хема. В чатах распространили информацию от ясновидящей, что девочки могут быть там. Полиция обыскала здание и соседние дома, но следов не нашли.

Около 10 волонтёров остались дежурить на ночь. Женщину-ясновидящую опросят правоохранительные органы.