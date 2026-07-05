Пропавшие в Туве 13-летние девочки могли утонуть

Министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов назвал основную версию исчезновения двух школьниц в Кызыле. По его словам, девочки, пропавшие 1 июля, скорее всего, утонули.

Поиски пропавших в Кызыле девочек. Видео © VK /МВД по Республике Тыва

Генерал-майор полиции лично прибыл в район проведения поисково-спасательной операции. Он заявил журналистам, что правоохранители отрабатывают все возможные сценарии.

«Могу сказать одно, мы отрабатываем все версии. Основная версия, что всё-таки девочки могли утонуть. Всё идёт к этому, поэтому оперативный штаб развернут, проводим комплекс мероприятий на реке. Но с учётом того, что могут быть разные ситуации, мы отработаем всё в ходе следствия. Проведём комплекс оперативно-разыскных мероприятий, и будет уже понятно», — передаёт слова Завьялова пресс-служба МВД по Республике Тыва

По инициативе министра к поискам привлекли руководителя социального отдела Кызылской епархии отца Дмитрия. Священнослужитель с образом святителя Иоанна Шанхайского участвует в обследовании акватории вместе со спасателями.

Работы идут не только в Кызыле, но и на территории Улуг-Хемского района. Врио начальника местного отдела полиции Аяс Конгар доложил министру, что на вверенном участке задействованы 15 полицейских, 3 сотрудников МЧС, 20 представителей районной администрации и 30 волонтёров. Для осмотра реки Енисей применяются 5 лодок.

Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия не прекращаются. Сотрудники полиции вместе с другими ведомствами, добровольцами и волонтёрами продолжают прочёсывать береговую линию, острова и прилегающую территорию.

Напомним 13-летние Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна ушли гулять из домов на улицах Буренской и Листвянка. Обратно девочки не вернулись. По сведениям правоохранителей, подростки часто проводили досуг на территории местной школы. Позднее появилась информация, что похожих детей могли видеть на берегу Енисея. Возле реки следователи обнаружили обувь, которая принадлежала одной из пропавших. Следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура инициировала собственную проверку.