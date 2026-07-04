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4 июля, 15:47

Зону поисков двух пропавших 13-летних девочек в Туве расширили

Поиск пропавших девочек в Туве. Обложка © Telegram / Владислав Ховалыг

Поиск пропавших девочек в Туве. Обложка © Telegram / Владислав Ховалыг

Поиски двух пропавших в Туве девочек теперь ведутся и в районе села Ийи-Тал. О расширении зоны работ рассказал глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Изначально пропавших 1 июля детей искали у берега Енисея в черте Кызыла. Населённый пункт Ийи-Тал расположен ниже по течению реки, что и определило новое направление поисков.

Ховалыг сообщил, что по инициативе властей развернули дополнительный штаб и скоординировали действия всех ведомств. К операции, помимо спасателей и правоохранителей, подключили сотрудников республиканских министерств, мэрии и специалистов из других муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, что были задействованы все доступные ресурсы для усиления рейдов и патрулирования.

СК сообщил о новой находке в деле пропавших девочек в Туве — на поиски подняли дроны
СК сообщил о новой находке в деле пропавших девочек в Туве — на поиски подняли дроны

Напомним, в Кызыле разыскивают двух 13-летних школьниц. Полиция устанавливает местонахождение Назын Амины Омаковны и Шомбун Айланы Мергеновны. Девочки ушли из дома около 18:00 с улиц Буренской и Листвянка. По данным правоохранителей, они нередко проводят время на территории школы №12 в Кызыле. Во время поисков появилась информация, что похожих подростков могли видеть на берегу Енисея в районе дома № 28 по Колхозной улице.

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Юлия Сафиулина
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