СК сообщил о новой находке в деле пропавших девочек в Туве — на поиски подняли дроны

В Кызыле (Тува) на берегу Енисея обнаружена обувь одной из двух 13-летних девочек, пропавших накануне. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным ведомства, вещь была найдена примерно в 400 метрах от предполагаемого места исчезновения детей и уже опознана их родными. К поискам пропавших подружек подключили беспилотники и катера.

Девочки пропали вечером 1 июля — Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна ушли из дома на прогулку и не вернулись. На месте продолжаются масштабные поиски с участием полиции, МЧС и водолазов. Ранее на берегу Енисея были обнаружены мобильные телефоны школьниц. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.