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Регион
2 июля, 09:28

СК сообщил о новой находке в деле пропавших девочек в Туве — на поиски подняли дроны

СК: Обувь одной из пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея

Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

В Кызыле (Тува) на берегу Енисея обнаружена обувь одной из двух 13-летних девочек, пропавших накануне. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным ведомства, вещь была найдена примерно в 400 метрах от предполагаемого места исчезновения детей и уже опознана их родными. К поискам пропавших подружек подключили беспилотники и катера.

Девочки пропали вечером 1 июля — Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна ушли из дома на прогулку и не вернулись. На месте продолжаются масштабные поиски с участием полиции, МЧС и водолазов. Ранее на берегу Енисея были обнаружены мобильные телефоны школьниц. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

В Клину уже вторые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку
В Клину уже вторые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку

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Андрей Бражников
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