В Клину уже вторые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В городском округе Клин Московской области пропала 15-летняя Яна Хохлова. Об этом сообщает поисковый отряд «Спас Град».

По данным волонтёров, девочка пропала в посёлке Чайковского 29 июня, после чего её местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост 173 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения подросток была одета в чёрную футболку, рубашку в бело-зелёную клетку, чёрные штаны и синие кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения девочки, просят сообщить по номерам телефона: 112, 102, 8 (495) 999-71-12.

Объявление о поиске Яны Хохловой, пропавшей в Клину. Фото © Telegram / СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)

Ранее в Ачинске полиция и волонтёры начали поиски 32-летней женщины и её пятилетней дочери. Об исчезновении сообщил муж пропавшей: она ушла из дома и не вернулась. Сформированы группы для поисков, ориентировки переданы наружным нарядам, проверяется круг общения семьи.