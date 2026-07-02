В Туве вторые сутки ищут двух пропавших 13-летних девочек

В Республике Тыва продолжаются поиски двух 13-летних девочек. Школьниц ищут уже сутки, они пропали 1 июля. Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает об их местонахождении, помочь в розыске. Информация о пропавших девочках появилась в Telegram-канале МВД по Республике Тыва.

Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. Обложка © Telegram / МВД по Республике Тыва

В регионе пропали Назын Амина Омаковна и Шомбун Айлана Мергеновна. В день исчезновения Амина была одета в синие джинсовые шорты, белую футболку, белые тапочки и носки. Волосы собраны в хвост до плеч.

Девочки вышли из дома около 18:00 1 июля с улиц Буренской и Листвянка. По данным полиции, часто бывают на территории школы № 12 в Кызыле. В ходе поисков появилась информация, что их могли видеть на берегу реки Енисей в районе дома № 28 по улице Колхозной.

Если вы видели девочек или знаете, где они могут находиться, немедленно сообщите в полицию по телефонам: 8 (39422) 9-36-01, 8 (39422) 9-36-02, 8-929-381-00-01. Любая информация может быть важной!

Ранее в посёлке Чайковского городского округа Клин Московской области сообщалось об исчезновении 15-летней Яны Хохловой. Она ушла 29 июня, и с тех пор о ней ничего не известно. Приметы: рост 173 см, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в чёрную футболку, рубашку в бело-зелёную клетку, чёрные штаны и синие кроссовки.