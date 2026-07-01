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1 июля, 11:47

В Хабаровске нашли двух пропавших мальчиков, волонтёры искали их всю ночь

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Хабаровске нашли двух детей, пропавших накануне днём. Речь идёт о 14-летнем подростке и 6-летнем мальчике, сообщила руководитель спасательного отряда «Лига спас» Ольга Щукина. По её словам, поиски продолжались всю ночь без перерывов.

О том, что дети нашлись, спасателям сообщила мать одного из пропавших. Малыш заблудился во время прогулки, но позже смог выйти к своему району. Подросток также самостоятельно вернулся домой, уточнила собеседница 360.ru.

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Борис Эльфанд
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