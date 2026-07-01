В Хабаровске нашли двух пропавших мальчиков, волонтёры искали их всю ночь

В Хабаровске нашли двух детей, пропавших накануне днём. Речь идёт о 14-летнем подростке и 6-летнем мальчике, сообщила руководитель спасательного отряда «Лига спас» Ольга Щукина. По её словам, поиски продолжались всю ночь без перерывов.

О том, что дети нашлись, спасателям сообщила мать одного из пропавших. Малыш заблудился во время прогулки, но позже смог выйти к своему району. Подросток также самостоятельно вернулся домой, уточнила собеседница 360.ru.

Ранее в Дербенте 12-летний мальчик спас двух детей, которых сильное течение унесло в Каспийское море. Платон Шеин заметил их, когда они начали барахтаться в воде и звать на помощь.